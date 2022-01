Graziani: “Dybala? Il suo atteggiamento non mi è piaciuto, continui a fare il professionista”

Si continua a parlare della situazione legata al futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus e accostato all'Inter

"Guardando la finale di Supercoppa Italiana, ho avuto la sensazione che una squadra (l'Inter, ndr) giocasse per vincere, mentre l'altra (la Juventus, ndr) giocasse per non perdere. E questo mi ha fatto riflettere. Dybala? Il suo atteggiamento non mi è piaciuto, continui a fare il professionista e non abbia questi atteggiamenti irriverenti. Ma sta sbagliando anche la dirigenza bianconera: si rendano conto degli errori e non li ripetano. Devono trovare una soluzione con Dybala: rinnovino con il calciatore, non si possono permettere di lasciarlo andare".