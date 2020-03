Graziani: “Se giovedì si decide, il sabato non si stravolge tutto. Non doveva giocare nessuno”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex centravanti, ha commentato così la scelta della Lega di ieri di rinviare diverse partite, tra cui Juventus-Inter: “Se giovedì si prende una decisione, quella deve essere: al sabato non si stravolge tutto. La tempistica non mi convince: se avessi potuto dire la mia, avrei fermato tutto, non avrei fatto giocare nessuno. Juve-Inter? Poteva essere una decisione saggia se avesse coinvolto tutto il mondo calcistico italiano. La tempistica e il modo non mi convincono per niente. L’Inter? Lo stop permette di tirare anche un po’ il fiato, ma poi ne sconta le conseguenza dopo e questo preoccupa l’ambiente”.