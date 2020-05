Graziani: “Icardi? Tutti contenti. Lautaro senza la clausola resta all’Inter, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato dei temi più caldi in casa Inter di queste ore: “Icardi? Credo siano contenti tutti. Lui resta in una squadra competitiva come il PSG, l’Inter ormai non lo voleva più. Certo, i nerazzurri non incassano la cifra che avrebbero preso prima, ma il divorzio era conclamato da tempo. Lautaro Martinez? Senza i 111 milioni della clausola resta all’Inter, ma se lui non volesse rimanere è giusto trattare con il Barcellona, anche accettando qualche contropartita tecnica. Cedendo Lautaro però l’Inter dovrebbe nuovamente trovare un attaccante che si trova a memoria con Lukaku. Certo, se poi chiama Messi…”