Graziani: “Insigne? Qualcosa mi puzza. Inter, Milan e Juve possono contenderselo”

Le parole dell'ex calciatore: "Un Napoli senza Lorenzo non ce lo vedo, non riesco ad immaginarmelo"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli nel 2022: "Non ha ancora rinnovato? Qualcosa mi puzza, penso all'immobilismo della società in tal senso. Se potesse, secondo me, il ragazzo rimarrebbe a Napoli. Un Napoli senza Lorenzo non ce lo vedo, non riesco ad immaginarmelo. Se lascia il Napoli, non va certo al Bologna, al Cagliari o all'Udinese: i grandi club italiani se lo possono contendere seriamente, penso a Juventus, Inter e Milan".