Graziani: “Inter e Atalanta? Sono due squadre molto diverse: ecco la differenza”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter gioca molto sulla forza di alcuni singoli devastanti, l'Atalanta è un'orchestra perfetta"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di domani tra l'Inter di Antonio Conte e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: "Sono due squadre diverse: l'Inter gioca molto sulla forza di alcuni singoli devastanti, l'Atalanta è un'orchestra perfetta. Per arrivare al risultato la Dea deve giocare bene nel totale, all'Inter basta che uno o due di questi grandi calciatori possano trovare la giocata vincente. Anche l'Inter non gioca male, ma si affida di più alle giocate dei singoli".