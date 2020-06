Graziani: “L’Inter presto sarà lì per vincere in Italia e in Europa. Se batte la Samp…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Graziani si è detto sicuro: l’Inter, nei prossimi anni, sarà competitiva per vincere. Sia in Italia che in Europa. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante azzurro:

“La ripresa del campionato sarà un’incognita per tutti. Si va incontro a un mini-torneo, faranno la differenza le condizioni fisiche e la parte tecnica. Le grandi squadre alla fine avranno la meglio. Nei prossimi anni l’Inter sarà competitiva per vincere in Italia ed essere competitiva in Europa. Ora ha un po’ di difficoltà e una rosa un po’ ristretta. Vediamo stasera come si comporta con la Samp, nel calcio può succedere sempre di tutto“.

(Fonte: Radio Sportiva)