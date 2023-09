Graziani: “Inter completa. Thuram più forte di Lukaku? Ad oggi no, ma ha tempo”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter nel derby per 5-1

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter nel derby per 5-1: "Siamo alla 4 giornata, ma qualche segnale c'è: l'Inter va a gonfie vele e si presume che quest'anno sia una delle più serie candidate a vincere. L'Inter è bella e concreta e approfitta molto degli errori degli avversari: c'è stato un momento in cui il Milan poteva tornare in partita, l'Inter si è abbassata e ha colpito. Loro sono bravi perché sanno soffrire e sanno attaccare quando ci sono gli spazi, sfruttano al meglio le qualità dei giocatori: è una squadra completa. Poi quando entreranno anche le alternative, sarà ancora più difficile giocarci contro.

Thuram più forte di Lukaku? Oggi ancora no, ma ha l'età, ha potenzialità di crescita, acquisterà autostima quando giocherà partite così. Si prospetta per lui una carriera in crescita: ora piedi per terra anche per lui, fare paragoni non è una cosa bella. Il suo gol? E' un gran gol: il problema è che Calabria è arrivato un quarto d'ora dopo, ieri il Milan si è suicidato. Thuram è un attaccante che gioca bene, Lautaro si avvantaggia ad avere un compagno così".