Graziani: “Inter e Juventus le due più grosse delusioni rispetto al valore delle rose”

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dell’inizio di campionato, soffermandosi in particolare su tre squadre: “La Roma per questo inizio di stagione merita un 8: credo che la classifica, lo sviluppo e la crescita che la squadra sta dimostrando in queste ultime partite, la qualità del gioco, meritino questa valutazione. Inter e Juventus sono le due più grosse delusioni di questo inizio anno, per l’attuale classifica rispetto al valore delle due rose”.