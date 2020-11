Ciccio Graziani non va per il sottile. Rispettando il suo stile, l’ex calciatore si è espresso in maniera schietta a proposito dell’inizio di stagione dell’Inter. Questo il suo pensiero sui nerazzurri: “La difesa dell’Inter non si può difendere. L’Inter è al di sotto di tutte le aspettative, non può essere così indietro in classifica. Non è normale per una squadra del genere subire 11 gol in 7 partite”.