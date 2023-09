Graziani: “L’Inter sta bene ma con la Fiorentina non sarà facile. Sono due squadre che…”

"Sono due squadre che si conoscono, ora ci sono delle varianti rispetto alle ultime sfide dirette come per esempio Thuram ma ci sono pregi e difetti per entrambe. L'Inter sta bene e ha dei valori, se la Fiorentina sbaglia qualcosa allora viene castigata. La Fiorentina ha mentalità e voglia, sarà una partita difficile per tutte e due. Dal punto di vista tattico si studiano molto, sarà una bella partita"