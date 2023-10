Graziani: “Inter più forte della Roma. Lukaku? Amici interisti, vi consiglio di…”

"Ogni partita ha una sua storia, l'Inter è più forte della Roma. Non lo dico io, lo dicono tutti e lo dice anche la classifica. Ma in una partita singola può succedere di tutto, se la Roma indovina la giornata può mettere in difficoltà l'Inter perché ha giocatori di qualità. Non so quanto Lukaku possa essere condizionato dall'ambiente, non lo conosco caratterialmente ma è una partita dura. Giocando a specchio, io dico che Dumfries e Dimarco possono far male alla Roma. Oggi non c'è Lukaku contro l'Inter, c'è Inter-Roma. La contestazione più forte che può subire Lukaku è l'indifferenza: amici interisti, non mi date retta ma la contestazione peggiore verso Lukaku è l'indifferenza, come se non fosse allo stadio oggi"