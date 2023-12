Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del pareggio dell'Inter col Genoa: "Rimarchiamo la bravura del Genoa, sono stati straordinari: il pareggio dell'Inter è frutto anche di questo. L'Inter è un po' in una fase di stanchezza: non si guarda allo specchio, c'è una compattezza e una forza che non porta a distrazioni. Ogni tanto un pari ci può stare".