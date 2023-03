Graziani: “All’Inter è tornato prima l’io del noi. Inzaghi? Non rischia subito”

Le parole dell'ex calciatore: "Per me Inzaghi non rischia subito: nonostante tutto l'Inter è ancora seconda a 50 punti"

Marco Astori

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter sul campo dello Spezia: "Per me Inzaghi non rischia subito: nonostante tutto l'Inter è ancora seconda a 50 punti. Dal Napoli in giù tutti vivono alti e bassi.

Le colpe le ha Inzaghi ma maggiormente le ha la squadra perché non percepisce il modo di allenare dell'allenatore: mi sembra che in questa squadra sia tornato l'io al posto del noi. Lautaro? C'è un rigorista ed è Lukaku: o glielo chiedi o non vai a prendere la palla senza consultarlo. C'è una gerarchia e va rispettata: quando succedono queste cose, comincia l'anarchia e non va bene.

Col Porto? Se lo chiedi ad un tifoso che Inter vedremo, ti risponderà boh. Se è la vera Inter, potremmo davvero fare un bell'en plein in Europa. C'è da sperare che le scorie di Spezia non se le portino dietro: lì sarà una bolgia e sarà difficile, ma l'Inter se mette in campo le sue armi può passare tranquillamente il turno".