Graziani: “L’Inter può permettersi un risultato negativo, la Juve no. Lukaku una belva”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della sfida di stasera tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo: “Ci auguriamo sia una bella partita piena di emozioni, è importantissima per tutte e due, ma più per la Juve: è dietro, dovesse vincere l’Inter andrebbe a +7 e sarebbero tanti. L’Inter può permettersi un risultato negativo, la Juve no perché rimarrebbe troppo indietro. La formazione di Conte è la migliore possibile, io ho qualche dubbio su Vidal: ultimamente non sta andando bene. E’ arrivato con una nomea diversa, le prestazioni non sono soddisfacenti.

Quando Pirlo dice che fa l’allenatore grazie a Conte vuol dire che è rimasto affascinato da come Conte ha lavorato su di lui: poi però devi metterci del tuo, non puoi scimmiottare quanto fatto dagli altri. Lukaku-Ronaldo? Siamo ad altissimo livello, il belga è stata una scoperta meravigliosa: non pensavo avesse questa facilità nel rendere come sta facendo. Insieme sarebbero il top, partiresti sempre 2-0: Ronaldo avrebbe un punto di riferimento straordinario che a volte gli manca. Lukaku è una belva da area di rigore: più i difensori si fanno sentire, più sono morti”.