Graziani: “L’Inter sta meglio del Milan. Per me il derby finisce così”

Le parole dell'ex calciatore: "Davanti non concretizzano più, le occasioni le creano: l'Inter sta meglio del Milan, crea le premesse per vincere"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter in vista del derby di Coppa Italia di martedì sera: "Davanti non concretizzano più, le occasioni le creano: l'Inter sta meglio del Milan, crea le premesse per vincere. Una volta andavano bene le cose, ora gira tutto storto: è un momento di difficoltà. Ma solo nella concretezza: nelle difficoltà sta meglio l'Inter del Milan. Il derby? Per me finisce 2-2".