Graziani: “Ma qual è la vera Inter? Post-Inzaghi? Io rischierei e prenderei…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è double-face, è molto bella in Champions ma in campionato il piatto piange"

Intervenuto negli studi di Mediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta dell'Inter ai danni del Monza: "L'Inter è double-face, è molto bella in Champions ma in campionato il piatto piange. Quando vedo queste partite non posso dire niente ad Inzaghi: mancano tanti di quei gol, i calciatori non finalizzano e fanno fare i miracoli ai portieri.