Graziani: “Inter triste. Lukaku non c’entra niente con quello di due anni fa”

Le parole dell'ex calciatore: "C'è qualcosa che non funziona nella squadra: a me dà l'impressione che sia triste"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta di ieri dell'Inter contro la Fiorentina: "L'Inter ha troppi alti e bassi. Il tema del gioco va bene fino ad un certo punto perché anche ieri hanno creato le premesse per equilibrare il risultato. C'è qualcosa che non funziona nella squadra: a me dà l'impressione che sia triste, gioca con mille problemi in testa.