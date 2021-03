Graziani: “Inter, ecco perché è la volta buona. Ma la Juve è serpente a sonagli”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito di nerazzurri e bianconeri negli studi di Tiki Taka

Ciccio Graziani, ospite di Tiki Taka, ha parlato del duello tra Inter e Juve ai vertici della Serie A. Queste le sue considerazioni: "Quando una squadra riesce a vincere pur non giocando bene è la volta che vince lo scudetto. L'Inter comunque ha giocato anche ottime partite. Se la Juventus vince il recupero con il Napoli va a 7 punti. Quando si parla dei bianconeri bisogna stare attenti: sono come il serpente a sonagli, se gli tagli la testa comunque la coda per mezz'ora continua a muoversi".