Graziani: “La Juventus non avrebbe vinto lo scudetto se Atalanta e Lazio…”

Intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, Francesco Ciccio Graziani ha parlato così dello scudetto vinto dalla Juventus:

“Lo scudetto della Juve era già pronosticato ad inizio stagione, se l’Atalanta o la Lazio avessero 4 giocatori in alternativa che ha ora la Juventus, la Juventus non avrebbe vinto. Non dico l’Inter perché ha una rosa importante. Tranne 3 o 4 partite, la Juventus ha fatto fatica con tutte. Anche con Lecce, SPAL, Parma, Bologna, Verona… Meno male per loro che ha due campioni come Dybala e Ronaldo che, nei momenti di difficoltà, trovano la giocata e porti a casa il risultato. L’Atalanta allo Stadium ha dato lezioni di gioco alla Juve”.