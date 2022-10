Graziani: “Juve, Allegri faccia allenare i giocatori anche di sera. Vlahovic…”

"La Juve gioca a sprazzi, col Milan ha giocato 20' e poi è crollata di competitività, è una squadra fragile, i singoli non fanno la differenza. Allegri deve trovare il modo di farli lavorare, li alleni anche di sera, Vlahovic deve trovare serenità e tranquillità, gioca con un animo esasperato, si arrabbia troppo, se non ritrova serenità, così non si va avanti. Lautaro c'è, crea palla gol e poi le sbaglia. Vlahovic nemmeno quello".