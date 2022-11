Graziani: “Karsdorp? Gliene avrei dette di tutti i colori nello spogliatoio. Mou…”

Ciccio Graziani, ex Roma e noto per il suo caratterino nell'esperienza da allenatore del Cervia, è stato stuzzicato dai colleghi della Gazzetta dello Sport su quanto accaduto in casa giallorossa negli ultimi giorni con Karsdorp protagonista in negativo a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Questa la sua risposta però: «Se mi sarei comportato come Mou? Sinceramente no. I panni sporchi si lavano in famiglia: gliene avrei dette di tutti i colori nello spogliatoio o davanti ai compagni, ma fuori lo avrei protetto. Lo avrei bastonato dentro casa, non fuori. E se a Mou non è piaciuto il comportamento nel derby, bastava dirgli: “Con il Sassuolo te ne stai a casa, poi casomai se ne riparla”. Così, invece, l’olandese rischia di diventare il capro espiatorio. A meno che Mou non abbia voluto dare un segnale a tutto il gruppo...».