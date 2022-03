Graziani: “Liverpool-Inter? Bisogna provarci. Non condivido Pioli quando dice…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Liverpool non trema, è forte del risultato dell'andata: in quel campo devi giocare la partita perfetta"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e della gara di stasera tra Liverpool e Inter: "Io non condivido Pioli che dice che l'Inter è quella più forte e che ha più chance di vincere lo scudetto: ma sono parole da dirsi? Poi i calciatori finiscono a pensare la stessa cosa. Liverpool-Inter? Il Liverpool non trema, è forte del risultato dell'andata: in quel campo devi giocare la partita perfetta. Loro 4-5 occasioni le creano sicuro nel loro stadio: sarà dura ma bisogna provarci.