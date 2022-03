Graziani: “Lautaro soffre perché Inzaghi lo cambia sempre. Lukaku? Lo riprenderei subito”

Intervenuto negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha fatto il punto sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni

"Allungo Milan? Aspetterei, la classifica cambia ogni settimana. Sono convinto che si potrebbe giocare tutto all'ultima giornata. Vecino al posto di Brozovic? Secondo me potrebbe giocare lì anche Calhanoglu. Siamo tutti curiosi di vedere come l'Inter risponderà all'assenza del croato, ma i nerazzurri hanno calciatori straordinari. Lautaro? Soffre di non essersi mai sentito titolarissimo. Nella ripresa si gira verso la panchina perché sa che Inzaghi prima o poi lo cambia. A me lui piace da morire, con Dzeko coppia perfetta. Si sono ripresi entrambi, ma serve una squadra che li supporti al meglio. Fino a poco fa, quella di quest'anno era un'Inter più bella rispetto a quella della scorsa stagione. Se riprenderei Lukaku? Sì, certo che lo riprenderei. Subito, se ci fossero le condizioni. In quella squadra Lukaku è nettamente superiore".