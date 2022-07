Graziani: “Inter la squadra da battere. Con Lukaku e Lautaro non c’è partita”

L'ex attaccante ha indicato a La Gazzetta dello Sport l'Inter come la favorita per la vittoria finale

L'ex attaccante Ciccio Graziani ha indicato a La Gazzetta dello Sport l'Inter come la favorita per la vittoria finale e incoronato la coppia nerazzurra come la migliore:

«Nonostante lo scudetto del Milan e la possibile partenza di Skriniar, per me è sempre l’Inter la squadra da battere del nostro campionato, specialmente dopo gli acquisti fatti finora. Aver riportato in Italia un giocatore come Lukaku è un enorme valore aggiunto, lui e Lautaro formano una coppia devastante: non c’è partita».