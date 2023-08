Graziani: “Inter, partenza buona. Thuram mi è piaciuto: diventerà importante se…”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così negli studi di Mediaset, della vittoria di ieri dell'Inter contro il Monza: "L'Inter è stata padrona del gioco e del campo, ha creato molte occasioni. L'Inter è stata in partita, ha dominato, ha fatto calciare poco il Monza: la partenza è molto buona. Su Thuram in tanti hanno pareri contrastanti, a me è piaciuto: è più una seconda punta, ecco perché è arrivato Arnautovic. Quando troverà la soluzione per interagire al meglio con Lautaro, diventerà un giocatore importante".