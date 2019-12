Graziani: “Inter, Esposito ha un futuro meraviglioso. Lukaku? Voglio dire una cosa a…”

Intervenuto come di consueto a Sport Mediaset, Francesco Graziani ha analizzato la prestazione fornita dall’Inter di Antonio Conte a San Siro ieri sera nel 4-0 inflitto al Genoa. Ecco le sue dichiarazioni:

“Meriti all’Inter, ma nel Genoa ho visto una delle squadre più brutte degli ultimi 10 anni. Mai vista una cosa così. Poi vorrei dire una cosa ai difensori rossoblù: quando marchi Lukaku, non devi farti troppo sentire, perché lui va a nozze. Si sa che lui va sul sinistro, non sono riusciti mai a contrastarlo. Grandi meriti all’Inter di Conte. Mercato? Lui dice che non chiede niente, ma penso che qualcosa dovrà chiedere. Esposito? Storia molto bella, avrà un futuro meraviglioso. Ma all’Inter ci vuole almeno un altro attaccante, viste le tante partite. Quello di Lukaku è stato un gesto meraviglioso“.

(Fonte: Sport Mediaset)