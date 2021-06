Graziani: “Mourinho? La Roma programma di vincere in un triennio. Ma Jose…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'arrivo di Mourinho ha scatenato grande entusiasmo e lascia pensare che la Roma stia programmando di vincere in un triennio"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma per la prossima stagione: "L'arrivo di Mourinho ha scatenato grande entusiasmo e lascia pensare che la Roma stia programmando di vincere in un triennio. Certamente il portoghese non fa miracoli: servono alcune pedine sul mercato che migliorino la rosa".