Graziani: “Napoli, ancora presto per lo scudetto. Vedo altre 2 squadre davanti”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante dopo la vittoria del Napoli per 4-0 sul campo dell'Udinese nel posticipo

A Tiki Taka su Italia 1, Ciccio Graziani ha parlato così della scorsa scudetto in Serie A e in particolare del Napoli dopo la vittoria per 4-0 contro l'Udinese e il momentaneo primo posto in classifica in solitaria: "Nella mia griglia di partenza ho sempre messo Inter, Milan e Napoli. Ma siamo alla quarta giornata solo, è ancora presto”.