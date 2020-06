Graziani: “Inter, Conte ha tanti rimpianti. Eriksen migliora. Si risolva il problema Lautaro”

A Sport Mediaset XXL, Francesco Ciccio Graziani ha analizzato la prestazione fornita dall‘Inter di Antonio Conte nel ritorno della semifinale di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli:

“Forse meritava di più l’Inter, ma il Napoli è una squadra pratica. I nerazzurri non hanno sfruttato le occasioni create. C’è uno zaino pieno di rimpianti per Conte. E’ uscito presto dalla Champions, in Coppa Italia poteva passare ed è stato eliminato. In campionato sta andando bene, ma i conti potrebbero non tornare. Quando crei così tanto e non concretizzi ci sono comunque dei demeriti. Bisogna risolvere il problema Lautaro: non si capisce se sia un fatto fisico o psicologico. Eriksen? Mi è piaciuto, anche se con troppi compiti tattici non rende al meglio. Credo che però si sta inserendo al meglio“.

