Graziani: “L’Inter deve provare a vincerle tutte, il calendario del Milan è più difficile”

Intervenuto negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha fatto le sue considerazioni sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati

"L'Inter ha il dovere di provare a vincerle tutte, consapevole che il calendario del Milan, almeno sulla carta, è più complicato. Non sappiamo se affrontare squadre libere di testa sia un vantaggio o uno svantaggio, visto che possono giocare con mente libera: oggi, contro l'Udinese, l'Inter potrebbe avere un vantaggio se dovesse trovare più spazi. Attacco? Io non sono per il troppo turnover, meglio puntare su Dzeko-Lautaro e, nel caso, buttarne un altro dentro. Dzeko e Lukaku sono di due pianeti diversi per tanti motivi. Ma, nella difficoltà, sostituire Lukaku con Dzeko è stata comunque una buona soluzione".