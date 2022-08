Graziani: “Raspadori ad oggi non vale 30 mln, non capisco il mercato del Napoli”

"Raspadori oggi non vale 30 mln, non capisco il mercato del Napoli con Simeone e ora Raspadori: Raspadori dovrebbe giocare al posto di Zielinski? Ma non giocava nemmeno Mertens l'anno scorso. Se prendono Raspadori per farlo giocare sottopunta, secondo me non è giusto. Chi difende poi? Chi dà una mano? Devi cambiare un assetto tattico".