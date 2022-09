Graziani: “Roma? Si giocherà un posto tra le prime 4. Scudetto? Non ne parlo”

Ciccio Graziani, ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di Paulo Dybala e del momento dei giallorossi. Queste le sue parole:«Quest’anno la Roma giocherà per un posto tra le prime quattro. Mi auguro che i giallorossi siano la vera sorpresa della stagione. Scudetto? Per ora non ne parlo…».