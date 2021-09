Graziani: “Scudetto? Inter in prima fila. Il Napoli deve puntare al tricolore”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Napoli, per me, quest'anno deve puntare allo scudetto. La Juventus non è più quella degli anni scorsi, anzi per me si è indebolita"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Napoli, per me, quest'anno deve puntare allo scudetto. La Juventus non è più quella degli anni scorsi, anzi per me si è indebolita. La squadra azzurra deve approfittare per puntare tutto sul titolo, perché d'altronde ha preso Luciano Spalletti, una vera garanzia. Il club ha pescato benissimo in tal senso, è la scelta migliore che potesse fare per la panchina partenopea. In prima fila c'è l'Inter, poi dietro ci metto Napoli, Milan, Roma e Lazio. La Juventus è staccata".