Graziani: “Superlega distruzione dell’anima del calcio. Per me naufragherà”

L'attacco dell'ex calciatore: "I calciatori devono prendere una posizione e opporsi. Uefa e Fifa sono pronte a sanzioni fortissime"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della creazione della Superlega, esprimendo tutto il suo disappunto: "Ho amato da calciatore la competitività, la voglia di superarsi, la voglia di vincere e di lottare per obiettivi importanti. Ai tifosi non si possono togliere i sogni, la meritocrazia. La SuperLega è la distruzione dell’anima del calcio. I calciatori devono prendere una posizione e opporsi. Uefa e Fifa sono pronte a sanzioni fortissime, sono convinto che questo progetto naufragherà".