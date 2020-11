Graziani: “Fossi tifoso dell’Inter sarei ottimista. C’è da capire l’incognita Eriksen. Conte…”

intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato del momento che sta attraversando l’Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta arrivata sul campo del Real Madrid: “Oggi ha 2 squadre e si è avvicinata molto al livello tecnico di Juve o Napoli. Fossi un tifoso interista sarei ottimista, l’Inter c’è e riesce a creare, ma manca sotto porta. L’assenza di Lukaku pesa. Conte? Non è l’assetto tattico che ti fa fare i risultati. L’Inter è sfortunata ma prende troppi gol. Conte potrebbe giocare con la difesa a 4 anziché a 3 perché così non può andare avanti. Hakimi? Se lo sposti un po’ più avanti diventa devastante. Inoltre c’è da capire l’incognita Eriksen: c’è o non c’è? Altrimenti è inutile tenerlo. Lautaro e Lukaku sono i 2 attaccanti più forti in Italia e in Europa“.

(Radio Sportiva)