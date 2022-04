Graziani: “Torino? Fossero arrivate due vittorie con Juventus e Inter…”

Le parole dell'ex calciatore sul Torino: "Può fare lo sgambetto a chiunque se gioca al meglio della condizione psicofisica"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dei Granata, prossimi avversari del Milan: «Può fare lo sgambetto a chiunque se gioca al meglio della condizione psicofisica. Si tratta di una squadra difficile da affrontare per tutti, che secondo me ha dei valori importanti. Prima di Salerno la vittoria non arrivava da due mesi: difficile da spiegare se penso a come ha giocato il Torino contro Juventus e Inter, due tra le squadre migliori del campionato. Fossero arrivate due vittorie non ci sarebbe stato nulla da dire».