Grealish: “Sono stato pagato tanto. Se non faccio gol o assist, la gente…”

Il giocatore, pagato dal City più di 100 milioni di sterline, ammette di sentire la pressione pensando a quanto è stato pagato

In un'intervista alla BBC, Jack Grealish, giocatore del Manchester City per il quale il club ha superato la barriera dei 100 milioni di sterline per ingaggiarlo dall'Aston Villa, ha riconosciuto di sentire la pressione per il prezzo pagato per lui quando le cose non vanno bene.