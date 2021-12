Greggio: “Inchiesta Juve? Tanto rumore per nulla. E salterebbe tutto il campionato se…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il presentatore TV Ezio Greggio ha risposto così in merito all'inchiesta della Procura di Torino

«Tanto rumore per nulla. Se succedesse qualcosa alla Juventus, salterebbe tutto il campionato visto l’alto numero di squadre coinvolte nelle plusvalenze. Mi viene da ridere: la Juve, essendo la più amata e odiata d’Italia, diventa comoda per fare gli scandali e gli scoop. Non bisogna sparare sulla Juve, basterebbe prevenire questi facili problemi. Ma gli organi che si occupano di controllare i bilanci cosa hanno fatto fino ad ora? Possibile che non si trovi una formula di verifica preventiva ogni 3-6 mesi? Troppo comodo - e troppo italiano - lasciare accumulare le cose e poi fare un gran caos».