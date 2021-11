Gregucci: “Inter competitiva, venderà cara la pelle. Ma il progetto migliore è del Milan”

Il tecnico Angelo Gregucci, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato dell'Inter di Inzaghi, ma ha indicato anche il club migliore

"Sono in linea, il progetto tattico non aveva bisogno di tantissimo lavoro: la squadra rimane competitiva anche senza i due alfieri principi persi (Hakimi e Lukaku, ndr). Ci sono state volte, come con la Juve, in cui meritava di più, e sta pagando la continuità di rendimento di chi è davanti. Dico che venderanno cara la pelle, è un'Inter solida, c'è. Il progetto migliore del nostro calcio però è un altro...".