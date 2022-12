Gregucci: “Scudetto? Napoli ha subito Inter e Juve: lì capiremo se…”

Le parole del tecnico: "Per loro ci saranno subito due prove importanti, Inter e Juventus e capiremo in che direzione andrà il campionato"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Angelo Gregucci, allenatore, ha parlato così della ripresa del campionato dopo il Mondiale: "È un'incognita per tutti, gli unici preparati sono i campionati dell'Est che sono abituati a fermarsi a causa del freddo. Il Napoli riparte con un vantaggio importante, bisognerà vedere se riusciranno ad ammazzare il campionato oppure se si riaprirà. Prima della sosta erano una squadra devastante, sia in campionato che in Europa. Per loro ci saranno subito due prove importanti, Inter e Juventus e capiremo in che direzione andrà il campionato".