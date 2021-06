Euro 2020, Griezmann non basta: Francia fermata dall’Ungheria, finisce 1-1

Padroni di casa a sorpresa in vantaggio nel primo tempo con Fiola; nella ripresa forcing francese, ma è solo pareggio

Sorpresa nel pomeriggio di Euro 2020: la Francia campione del Mondo non va oltre il pareggio per 1-1 contro l'Ungheria, perdendo così l'occasione di chiudere il discorso passaggio del turno con una gara di anticipo. Padroni di casa in vantaggio allo scadere del primo tempo con Fiola; nella ripresa forcing dei francesi, che trovano il gol solamente con Griezmann e devono accontentarsi di un pareggio.