Antoine Griezmann sarà un giocatore del Barcellona la prossima stagione. Se erano sorti alcuni dubbi, specialmente in alcuni media catalani, sono stati spazzati via martedì, durante un incontro tra la stessa dirigenza, il campione del mondo e i suoi agenti. “Contiamo enormemente su di te” , questo è il messaggio che il Barcellona ha recapitato al giocatore accostato anche all’Inter in un ipotetico scambio con Lautaro.

(L’Equipe)