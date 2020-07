In Spagna – Griezmann chiede lumi al Barça. Ma non ha gettato la spugna

Non c’è più solo Lautaro Martinez tra le questioni che tengono banco a Barcellona e sui giornali spagnoli. Antoine Griezmann è diventato un caso: ha giocato troppo poco contro la sua ex squadra, l’Atletico, e c’è chi ha gridato allo scandalo.

Dicono, da chiarire subito, che c’entri anche un mancato rapporto con Messi. (L’argentino si sarebbe persino stancato di essere sempre la giustificazione di tutti i problemi del Barça e non essere più la soluzione dei mali). Ma Sport scrive anche che la sorella del giocatore, Maud, vedrà il presidente del Barcellona.

Ha chiesto un incontro per analizzare la situazione dell’attaccante francese che è passato dall’essere indiscutibile a uomo da panchina. Il francese vuole capire quali sono le intenzioni del club.

Il caos ormai si è sviluppato attorno al calciatore, ma il suo entourage vuole mettere subito mano alla questione per trovare una soluzione. In linea di principio – spiega il giornale spagnolo – l’incontro servirebbe a chiarire la situazione dell’attaccante, ma non è ancora escluso che sia il primo confronto verso una cessione in estate.

Griezmann si è reso conto che adattarsi al pianeta Barcellona non è stato semplice ma non ha intenzione di gettare la spugna. Sarebbe molto deluso da Setien e questo sua sorella lo dirà al Barcellona, è scontento del trattamento ricevuto. Niente dichiarazioni in pubblico, anche per l’entourage che non vuole rovinare la propria immagine. Attenderà un confronto con l’allenatore cercando di ritrovare continuità fino a fine stagione. Poi arriverà il futuro e c’è chi dice che l’Inter sia pronta a proporgliene uno.

(Fonte: sport.es)