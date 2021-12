Oggi lo griffa Inzaghi il calcio più bello d’Italia. Ha strappato dal corpo dell’Inter…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando elogia il gioco che Simone Inzaghi ha dato all'Inter

"Alla luce di Inter-Napoli e Roma-Inter, oggi lo griffa Inzaghi il calcio più bello d’Italia. Il secondo gol all’Olimpico ha spiegato quale livello di organizzazione e di qualità di palleggio abbia raggiunto: Perisic, Correa, Perisic, Calhanoglu, Correa, Bastoni, Calha, Dzeko, gol. Simone ha strappato dal corpo dell’Inter l’inclinazione a ritirarsi per ripartire e a speculare sul vantaggio minimo. Grazie al felice innesto di Calhanoglu, alla crescita di Brozovic e alla valorizzazione di Perisic, Inzaghi ha spinto avanti la squadra, senza perdere equilibrio. e l’ha farcita di nuovo spirito: sul 3-0 non si è fermata. “Giocare bene” significa attaccare per scelta ideologica e non per necessità di risultato".