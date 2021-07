Grifo: “Questa Italia è forte, sa sempre cosa fare. Il Belgio ha Lukaku…”

Intervistato da Repubblica, il giocatore del Friburgo parla dell'atteso quarto di finale tra Belgio-Italia

«Pura realtà, nulla di esagerato. Devo ringraziare Mancini per l’atmosfera che ha creato. Io dopo 2-3 ore che stavo in azzurro mi sentivo già come in una famiglia. L’amicizia è uno dei segreti del successo di questa Nazionale. Si vede anche nello staff: Evani, Oriali, Vialli, De Rossi. E nei grandi capitani, Chiellini, Bonucci, Sirigu. È come se ti prendessero in braccio da subito, ti fanno sentire uno del gruppo».