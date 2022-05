Grifo, cuore Inter: “Ieri ho visto la partita, che spettacolo. A un certo punto…”

Vincenzo Grifo, attaccante italo-tedesco, che non ha mai nascosto il suo tifo per l'Inter, ha raccontato di aver visto la finale di Coppa

In collegamento con Sky Sport, Vincenzo Grifo, attaccante italo-tedesco del Friburgo, che non ha mai nascosto il suo tifo per l'Inter , ha raccontato di aver visto ieri sera la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter:

"Ho visto la partita, certo. Uno spettacolo, è cambiata da un minuto all'altro. A un certo punto pensavo ce la facesse la Juventus, poi ha vinto l'Inter. Uno spettacolo anche per i tifosi, nel calcio può sempre succedere di tutto. Ho dei compagni di Nazionale come Barella, Bastoni e D'Ambrosio che giocano nell'Inter, o Calhanoglu con cui ho giocato qui in Germania. Se sogno un grande club di A? Sono italiano, qui si parla italiano. Amo l'Italia, amo tutto del Paese: non si sa mai, ma mi trovo bene a Friburgo. Nel futuro non si sa mai".