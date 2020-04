Grifo: “Vi racconto la mia passione per l’Inter. In futuro sogno di…”

Intervistato da TMW Radio, Vincenzo Grifo, attaccante italo-tedesco del Friburgo, ha confessato non solo il suo sogno di giocare in Serie A in un prossimo futuro, ma anche la sua passione per l‘Inter e per i colori nerazzurri:

“Il rinvio degli Europei? Ho reagito molto male, immaginavo che si potesse rinviare di un anno. L’Italia è il mio sogno, sono sempre in contatto con il ct Mancini, che ringrazio molto. Dal primo giorno mi sono sentito in famiglia in Nazionale. E’ un orgoglio farne parte e ho sempre sognato di indossare quella maglia”.

PASSIONE INTER – “Ho iniziato con nonno e papà che mi hanno regalato una maglia di Baggio, che all’epoca era in nerazzurro. I miei fratelli sono juventini e milanisti, quindi c’è sempre stata aria di derby in casa. Sogno di tornare in Serie A, continuo a seguire molto. Mi sento italiano”.