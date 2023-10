Caos in Ligue1, ferito Grosso dopo un assalto al pullman: rinviata Marsiglia-Lione

Alla fine si è optato per il rinvio della gara anche se inizialmente i giocatori del Lione volevano scendere in campo. Ma poi le condizioni dei due tecnici hanno preoccupato tutti e si è optato per il rinvio, decisione presa dalle autorità e dall'arbitro. In un comunicato ufficiale il Lione ha condannato gli episodi di Marsiglia: "Questa domenica, all'ingresso dello stadio Vélodrome, diverse persone hanno attaccato violentemente il pullman del Lione il suo personale e i giocatori. Nel mirino sono stati presi di mira anche sei autobus di tifosi dell'OL. Se in passato si erano già verificati attacchi di questo tipo, di cui l'Olympique Lyonnais si è sempre rammaricato, oggi è stato compiuto un nuovo passo verso il peggio".