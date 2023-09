Grosso: “Inter forte, ha cambiato tanto ma ora Inzaghi ha più alternative e cambi”

La rivale più credibile nella corsa al titolo?

"Come potenziali vincitrici, al netto delle sorprese che possono sempre esserci come si è visto lo scorso anno con il Napoli campione d'Italia, metto anche Milan, lo stesso Napoli e la Juve. I rossoneri per freschezza e mercato, gli azzurri per la continuità e i bianconeri perché non hanno le Coppe".