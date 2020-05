Grosso: “Ricordo indelebile del 2006. Cavalcata bellissima, Lippi ha creduto in me”

Ospite di Sky Sport, il campione mondiale del 2006 Fabio Grosso ha ripercorso quella cavalcata trionfale e anche alcuni passi della sua carriera da calciatore:

ITALIA – “Passa il tempo, ma sempre grandissime emozioni. Cavalcata bellissima, non la dimenticheremo mai. Momenti grandissimi che rimarranno indelebili, una soddisfazione enorme. Grazie a mister Lippi eravamo qualcosa in più di una squadra. Il mister ha scovato tanti giocatori tipo me, che non erano campioni, ma che hanno condiviso con loro un percorso fantastico. La particolarità di quell’Italia è che fu costruita come una squadra di club. Abbiamo fatto tante partite, il mister ha creduto in me e mi ha migliorato”.

CARRIERA – “Tre stagioni stupende a Perugia, poi a Palermo e poi andare in una grandissima squadra come l’Inter. Poi un’esperienza all’estero importantissima col Lione, per tornare alla Juve dove in seguito ho iniziato un’altra carriera”.

GRUPPO – “Abbiamo ancora una chat di gruppo, c’è un filo invisibile che ci lega. Un rapporto incredibile che è andato avanti anche dopo. Siamo stati bravi, assieme al mister, a creare questa alchimia incredibile”.